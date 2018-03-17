В Украине появится градостроительный кадастр. В правительстве объяснили для чего

17 марта, 2018, 17:04

Создание градостроительного кадастра на государственном и региональном уровнях будет способствовать усилению инвестиционной привлекательности Украины

Это подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в субботу, 17 марта 2018 года, в Житомире во время стратегической сессии по созданию градостроительного кадастра в Украине, передает Укринформ.

"Введение градостроительного кадастра - это еще один шаг дополнительного учета, создания конкурентной инвестиционной среды и привлечения дополнительных средств в бюджет. Для нас важны эффективные инструменты, которые могут быть использованы для привлечения инвестиций и главное, чтобы инвестор мог увидеть карту Украины как карту возможностей. Над этим работают органы местного самоуправления, органы государственной власти и наши партнеры", - подчеркнул Зубко.

По его словам, важно, чтобы информация из градостроительного кадастра была публичной.

Сейчас только 7% таких данных находятся в публичном пространстве. Однако даже эта информация не оформлена должным образом, что негативно влияет на инвестиционный климат.

"Инвестиционная привлекательность должна базироваться на сочетании интересов на государственном и местном уровнях. Государство должно учитывать те интересы, которые касаются стратегии регионального развития", - добавил Зубко.