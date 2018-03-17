 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине появится градостроительный кадастр. В правительстве объяснили для чего


фото: zhitlobudinvest.com.ua
Создание градостроительного кадастра на государственном и региональном уровнях будет способствовать усилению инвестиционной привлекательности Украины

Это подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в субботу, 17 марта 2018 года, в Житомире во время стратегической сессии по созданию градостроительного кадастра в Украине, передает Укринформ.

"Введение градостроительного кадастра - это еще один шаг дополнительного учета, создания конкурентной инвестиционной среды и привлечения дополнительных средств в бюджет. Для нас важны эффективные инструменты, которые могут быть использованы для привлечения инвестиций и главное, чтобы инвестор мог увидеть карту Украины как карту возможностей. Над этим работают органы местного самоуправления, органы государственной власти и наши партнеры", - подчеркнул Зубко.

По его словам, важно, чтобы информация из градостроительного кадастра была публичной.

Сейчас только 7% таких данных находятся в публичном пространстве. Однако даже эта информация не оформлена должным образом, что негативно влияет на инвестиционный климат.

"Инвестиционная привлекательность должна базироваться на сочетании интересов на государственном и местном уровнях. Государство должно учитывать те интересы, которые касаются стратегии регионального развития", - добавил Зубко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать