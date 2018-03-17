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В США уволили заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба, которого неоднократно критиковал Трамп

В пятницу, 16 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился немедленно уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба

Об этом сообщает DW..

В конце января заместитель главы ФБР Маккейб ушел в отставку из-за критики Трампа. Тогда предполагалось, что Маккейб воспользуется компенсацией за неиспользованный отпуск при увольнении. Ему будут выплачивать зарплату до официального выхода на пенсию в марте.

Но Минюст США уволил Маккейба за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом.

Сам Маккейб назвал свое увольнение частью «войны» администрации Трампа против ФБР.

"На меня указали и так обошлись со мной через мою роль, мои действия и события, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми", - заявил Маккейб, который проработал в ФБР более 20 лет.

Трамп публично критиковал Маккейба в предвзятости в расследовании ФБР вероятного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Кроме того, американский президент заявил, что Эндрю Маккейб получил от Хиллари Клинтон $ 700 тыс. на нужды своей жены. В частности, избирательная кампания супругов МакКейб в 2015 году была профинансирована тогдашним губернатором штата Вирджиния Терри МакОлиффи - давним союзником Хиллари Клинтон.

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