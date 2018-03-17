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В Славянске за неделю задержали четырех пособников боевиков

В Славянске Донецкой области за неделю правоохранители обнаружили четырех местных жителей, которые дежурили на КПП боевиков и способствовали оккупации региона

Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции.

"За неделю славянские полицейские обнаружили четырех дежурных КПП - НПФ. Среди задержанных те, кто после того, как регион был освобожден от оккупации, делал вид, что не имеют никакого отношения к боевикам. Это жители Славянска и Славянского района в возрасте от 21 до 39 лет ", - говорится в сообщении.

Как уточняется, задержанные дежурили на блокпостах и строили фортификационные сооружения боевиков. Благодаря собранным полицейскими доказательствам они предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействие оккупации региона.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Всего Славянским отделом полиции разыскивается еще 250 боевиков, отметили в ведомстве.

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