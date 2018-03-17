В ряде оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пропал интернет
Об этом рассказывают местные жители, сообщает луганский Informator.
По словам жителей оккупированных территорий, резкое снижение скорости доступа произошло вчера вечером. Как стало известно, перебои фиксировались в Луганске, Алчевске, Кадиевке и других оккупированных россиянами городах. Такие же проблемы испытывали пользователи сети и в неподконтрольной части Донецкой области.
Как выяснилось, причиной проблем с интернетом якобы стала авария магистрального провайдера в виде обрыва на участке Тула-Воронеж-Михайловское.
"Пока интернет с Украины шел, не было перебоев, теперь что не день, то авария у них то еще какая-то диверсия", - жалуются местные жители, уточняя, что на данный момент интернет-трафик поставляется на оккупированный Донбасс из Российской Федерации.
Внезапные проблемы с интернетом зафиксировали в Донецке и Макеевке, пишет ОстроВ.
Трафик пропал в пятницу, 16 марта, в 16.50.
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