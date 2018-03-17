В политику начали приходить случайные люди, - глава совета Нацбанка о деле Савченко

17 марта, 2018, 20:51

После победы Революции Достоинства и с началом войны с Россией в парламент на волне героизма попали случайные фигуры, тогда как управлением государством следует заниматься специалистам по праву и экономике

Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Еспресо.TV заявил министр экономики в 2007-2010 гг., председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.

"Героям надо отдать то, что принадлежит героям. А политикой должны заниматься профессиональные политики, экономисты, юристы, которые действительно понимают, что такое политика", - подчеркнул он.

Читайте также: Виталий Портников: военный переворот - не фантастика

По его словам, недопустимой является ситуация, когда в политику пришли случайные люди, не понимавшие значения политики, сути политики, а также места государства, роли государства и государственного строительства".

"Они себя возомнили теми, кто способен разрушить то, что создавалось десятилетия. И преувеличили свою миссию и свое место в истории", - добавил Данилишин.

Читайте также: Надежда и выстрел "Авроры"

Он уточнил, что прежде всего имеет в виду Надежду Савченко.

"Следует отдать должное Савченко в ее достижениях на войне. Но в политику такие люди идти не должны", - подытожил Данилишин.

Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках