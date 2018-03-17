В политику начали приходить случайные люди, - глава совета Нацбанка о деле Савченко
Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Еспресо.TV заявил министр экономики в 2007-2010 гг., председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.
"Героям надо отдать то, что принадлежит героям. А политикой должны заниматься профессиональные политики, экономисты, юристы, которые действительно понимают, что такое политика", - подчеркнул он.
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По его словам, недопустимой является ситуация, когда в политику пришли случайные люди, не понимавшие значения политики, сути политики, а также места государства, роли государства и государственного строительства".
"Они себя возомнили теми, кто способен разрушить то, что создавалось десятилетия. И преувеличили свою миссию и свое место в истории", - добавил Данилишин.
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Он уточнил, что прежде всего имеет в виду Надежду Савченко.
"Следует отдать должное Савченко в ее достижениях на войне. Но в политику такие люди идти не должны", - подытожил Данилишин.
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- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку и Надежде Савченко переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами, Надежда Савченко рассказала, что видела, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов. Впоследствии она опровергла эту информацию: говорит, перепутала Парубия с нардепом Пашинским.
- Савченко также обратилась к Вооруженным силам Украины, заявив, что военный переворот в Украине является "ожидаемым и правильным".
- Луценко Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко. Ее подозревают по 7 статьям Уголовного кодекса Украины.
- 15 марта во время выступления в Верховной Раде, генпрокурор рассказал, что Савченко планировала убить представителей правительства в сессионном зале, а также обрушить купол этого сооружения и добивать людей из автомата.
- В тот же день, по словам нардепа Игоря Мосийчука, в парламент Савченко пришла со стрелковым оружием и гранатами. Сама нардеп признала, что при ней тогда был только наградной пистолет.
- По словам председателя Соцпартии Ильи Кивы, партия "Батькивщина" и ее лидер Юлия Тимошенко ответственны за то, что на прошлых парламентских выборах Савченко взяли первым номер своего избирательного списка.
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