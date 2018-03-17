 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В политику начали приходить случайные люди, - глава совета Нацбанка о деле Савченко

После победы Революции Достоинства и с началом войны с Россией в парламент на волне героизма попали случайные фигуры, тогда как управлением государством следует заниматься специалистам по праву и экономике

Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Еспресо.TV заявил министр экономики в 2007-2010 гг., председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.

"Героям надо отдать то, что принадлежит героям. А политикой должны заниматься профессиональные политики, экономисты, юристы, которые действительно понимают, что такое политика", - подчеркнул он.

Читайте также: Виталий Портников: военный переворот - не фантастика

По его словам, недопустимой является ситуация, когда в политику пришли случайные люди, не понимавшие значения политики, сути политики, а также места государства, роли государства и государственного строительства".

"Они себя возомнили теми, кто способен разрушить то, что создавалось десятилетия. И преувеличили свою миссию и свое место в истории", - добавил Данилишин.

Читайте также: Надежда и выстрел "Авроры"

Он уточнил, что прежде всего имеет в виду Надежду Савченко.

"Следует отдать должное Савченко в ее достижениях на войне. Но в политику такие люди идти не должны", - подытожил Данилишин.

Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать