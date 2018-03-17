В оккупированной Керчи россияне разогнали собрание обычного гаражного кооператива, руководитель арестован
Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа и местные СМИ.
По информации керченских журналистов, участники кооператива 16 марта собрались в сквере Летчиков, чтобы обсудить земельную проблему гаражного кооператива. Однако, приехавшие на место проведения мирного собрания, "полицейские", применив силу, забрали председателя кооператива "Марат" Игоря Вовка в отделение полиции для составления на него административного протокола, а других участников заставили разойтись.
"Члены кооператива продолжили оформление бумаг, платили за землю, но недавно получили претензию на миллион рублей (около 455 тысяч гривен. - ред.). Именно эту проблему хотели обсудить люди. На место также прибыли представители администрации Керчи, правоохранители и члены одной из политических партий ", - пишет издание Kerch.com.ru.
По словам председателя кооператива Вовка, русская оккупационная администрация города дала ответ на запрос о проведении митинга с нарушением сроков.
Однако организатор мероприятия согласился отменить митинг и объявить об этом присутствующим.
- Летом 2017 года на центральном рынке в Керчи российские полицейские в сопровождении военных изымали у продавцов продуктовые товары украинского производства.
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