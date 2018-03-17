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В канун перевыборов Путина по всей России задерживают наблюдателей от Навального

В различных регионах России накануне выборов полиция проводит задержания активистов штабов оппозиционного политика Алексея Навального

Координатор томского штаба Ксения Фадеева сообщила, что полиция остановила автобус с наблюдателями от штаба Навального на границе Томской и Кемеровской областей, пишет Каспаров.ru.

Михаил Светов отметил, что у всех наблюдателей "проверили документы, паспорта, поименно записали", но продолжают держать "без объяснения причин".

Как заявил адвокат Александр Попков, задержаны также координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков и его жена Татьяна.

Зыкова привезли в Центральный районный суд города. При этом, отметил Попков, Зыков является членом ТИК.

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В Воронеже задержали заместителя координатора местного штаба Павла Поташова, рассказала региональный менеджер кампании Навального Екатерина Мошонкина.

В Новокузнецке после обыска в штабе Навального полицейские изъяли несколько десятков листовок и увезли волонтера Федора Атаманченко.

Кроме того, полицейские задержали юриста штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна. Ему вменяют неповиновение законному требованию сотрудника полиции (19.3 КоАП). Отмечается, что в штабе Симонян занимался подготовкой и организацией наблюдения за выборами президента России.

Очередные выборы российского президента пройдут завтра, 18 марта, в день захвата украинского Крыма.

Навального к участию в выборах не допустили.

  • Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.
  • Верховный суд России в субботу, 30 декабря, подтвердил позицию Центризбиркома.
  • Политик, который является самым рейтинговым оппонентом Путина, призывает своих сторонников бойкотировать президентские выборы, которые должны состояться в марте 2018 года.
  • Навальный выпустил поздравление с новым, 2018-м, годом, в котором призвал россиян "начать новую жизнь" и заявил им, что "все зависит только от нас самих".
  • Кроме того, он требует от Путина обеспечить "мирный транзит власти, иначе события в России будут развиваться по сценарию украинского Майдана, а сам действующий президент может повторить судьбу Виктора Януковича.
  • В целом, по предварительной оценке Навального, при таких условиях действующий российский президент Владимир Путин может одержать убедительную "победу" уже в 1-м туре и сразу набрать 73-76% голосов избирателей.
  • При этом Навальный, в отличие от лидера революционного крыла революционеров Вячеслава Мальцева, который сейчас скрывается во Франции, выступает за мирный характер перемен в России.
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