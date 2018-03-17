В канун перевыборов Путина по всей России задерживают наблюдателей от Навального

17 марта, 2018, 16:02

В различных регионах России накануне выборов полиция проводит задержания активистов штабов оппозиционного политика Алексея Навального

Координатор томского штаба Ксения Фадеева сообщила, что полиция остановила автобус с наблюдателями от штаба Навального на границе Томской и Кемеровской областей, пишет Каспаров.ru.

Михаил Светов отметил, что у всех наблюдателей "проверили документы, паспорта, поименно записали", но продолжают держать "без объяснения причин".

Как заявил адвокат Александр Попков, задержаны также координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков и его жена Татьяна.

Зыкова привезли в Центральный районный суд города. При этом, отметил Попков, Зыков является членом ТИК.

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В Воронеже задержали заместителя координатора местного штаба Павла Поташова, рассказала региональный менеджер кампании Навального Екатерина Мошонкина.

В Новокузнецке после обыска в штабе Навального полицейские изъяли несколько десятков листовок и увезли волонтера Федора Атаманченко.

Кроме того, полицейские задержали юриста штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна. Ему вменяют неповиновение законному требованию сотрудника полиции (19.3 КоАП). Отмечается, что в штабе Симонян занимался подготовкой и организацией наблюдения за выборами президента России.

Очередные выборы российского президента пройдут завтра, 18 марта, в день захвата украинского Крыма.

Навального к участию в выборах не допустили.