 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ближайшие дни погода ухудшится, - синоптики

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как  сообщили в Укргидрометцентре, в том числе 18 марта во большинстве регионов Украины, кроме северных, ожидается снег и метель.

На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях - сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег.

В большинстве областей - порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах гололедица.

18 - 19 марта во Карпатах содержится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

19 марта - снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях - сильный снег, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м / с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - заявили в ГСЧС.

  • Ранее сообщалось, что на Волыни из-за снега обесточены два десятка населенных пунктов.
  • Транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графиков движения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать