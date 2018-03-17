В ближайшие дни погода ухудшится, - синоптики
Как сообщили в Укргидрометцентре, в том числе 18 марта во большинстве регионов Украины, кроме северных, ожидается снег и метель.
На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях - сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег.
В большинстве областей - порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах гололедица.
18 - 19 марта во Карпатах содержится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
19 марта - снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях - сильный снег, снежные заносы.
В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м / с.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - заявили в ГСЧС.
- Ранее сообщалось, что на Волыни из-за снега обесточены два десятка населенных пунктов.
- Транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графиков движения.
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