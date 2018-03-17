Утром более 7 тысяч сирийцев покинули Восточную Гуту
17 марта, 2018, 10:54
В Сирии со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия вышло более 7 тысяч беженцев
Об этом сообщает ТАСС.
"С утра субботы со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе, Нашабія уже вышло более 7 тысяч человек, поток людей можно сравнить с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов. Тогда Восточную Гуту оставило 11 тысяч человек", – сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
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- Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по сирийскому городу Африн, под который попала больница.
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