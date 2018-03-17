Украинская сборная завоевала еще 2 медали на Паралимпиаде-2018
Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.
Григорий Вовчинский стал вторым в лыжных гонках (10 км) среди спортсменов в категории "стоя". Игорь Рептюх финишировал четвертым, Сергей Романюк - 12-м, Виталий Сытник - 13-м.
"Бронзу" завоевал Максим Яровой в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). Тарас Радь в этой же гонке стал четвертым.
Теперь в активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.
- 10 марта Биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
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12 марта украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
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13 марта молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
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Того же дня лыжница Оксана Шишкова завоевала свою первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018. В предыдущие дни спортсменка завоевала два серебра.
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