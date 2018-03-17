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Украина направила в ООН обращение из-за незаконных выборов в оккупированном Крыму

Украина направила генеральному секретарю ООН, главе Совета безопасности и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых подчеркивает, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН

Об этом сообщает Укринформ, получив в свое распоряжение копии этих документов-обращений.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - отмечается в документе.

Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также главе Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме за подписью постоянного представителя украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщили в украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран – членов ООН.

Напомним, в начале марта Верховная Рада приняла резолюцию, в которой признала намерение РФ незаконно провести 18 марта выборы в АРК "нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014№68/262, других международно-правовых актов".

В обращении также подчеркивается необходимость не допустить "действий, которые бы могли стимулировать органы власти и оккупационную администрацию РФ в нарушении суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории".

При этом, документ содержит призыв "применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации РФ" в случае проведения незаконного голосования.

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