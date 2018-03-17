Украина наконец имеет оздоровленную банковскую систему, - Нацбанк
Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Еспресо.TV заявил министр экономики в 2007-2010 гг., председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.
"Сейчас Национальный банк имеет дело с достаточно реформированной и прозрачной банковской системой. Мы можем говорить о том, что мы ее оздоровили. Прошла соответствующая докапитализация банков. Банки уже увеличили капиталы до 230 млрд грн. То есть сравнивать сегодняшнюю банковскую систему с той, которую мы имели 4-5 лет назад, уже нельзя. Мы уже имеем устойчивую банковскую систему", - пояснил он.
В частности, по его словам, навсегда отошла в прошлое практика необоснованного кредитования.
"И хочу сказать, что больше такой политики, которая была прошлые 10-15 лет и с самого начала независимости Украины, когда мы раздавали кредитование налево и направо, и порой не смотрели, это кредитование соответствующими банковскими структурами дается связанным лицам или оно дается, например, фирмам, контролируемым бывшим собственником, ее уже нет", - отметил Данилишин.
По его словам, все подобные случаи должны расследоваться правоохранительными органами. И подобные процессы, отметил Данилишин, уже имеют место.
"В течение последнего времени Нацбанк около 40 раз предоставил правоохранителям доступ к соответствующей документации. И хочу заверить, что если будут соответствующие доказательства относительно тех, кто работает в банковском секторе, они понесут соответствующие наказания"
Главную задачу украинской банковской системы председатель совета Нацбанка видит в том, чтобы не повторять теперь тех ошибок, которые допускались в прошлом:
"То есть необоснованное предоставление кредитов, связанные лица, вывод средств в офшоры".
Недопустимой, подчеркнул Данилишин, является и монополизация банковского сектора, когда, например, "ПриватБанк" замкнул на себе 20 млн клиентов.
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