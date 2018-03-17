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Тимошенко могла быть соучастником заговора Савченко, - Кива

В случае установления судом вины нардепа Надежды Савченко в подготовке к насильственным действиям против представителей власти ответственность за ее действия также ляжет на парламентскую фракцию партии "Батькивщина", которая под №1 в своем избирательном списке привела ее в парламент

Об этом заявил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире Эспрессо.TV.

"Если Савченко - предатель, если она - агент ФСБ, то не кажется ли вам что за это ответственна вся фракция "Батькивщины"? А Тимошенко не является участником этого процесса?", - заметил руководитель Соцпартии.

По его словам, руководство партии Тимошенко должно было проанализировать риски, связанные с Савченко:

"Почему вы не провели анализ? Почему вы не предположили (что Савченко могут завербовать в ФСБ, - ред.)? Почему вы не провели работу? А вам сразу нужна была только яркая история для своей личной популяризации".

Также, по его словам, нынешняя ситуация с Савченко стала возможна за счет "бездействия спецслужб", а также является следствием "анархии, бардака и беспредела", происходящего в нашей стране".

"Я не обвиняю Савченко, я не знаю доказательств в этом деле. Мы вознесли ее на трон без каких-либо доказательств - не проверив ее, не завербовали ли ее на самом деле за эти 2,5 года (что она находилась в русском плену, - ред). Лубянка за 2,5 года может любому мозги промыть", - добавил Кива.

По его мнению, сейчас больше всего обвиняют Савченко те, кто еще вчера делал ее героем.

"Это показатель хамелеонности нынешней власти. Сегодня они вам аплодируют, а завтра с вас живьем кожу будут снимать. И Савченко - это прямой показатель. Сегодня все те, кто в парламенте, выливают на нее ушаты грязи, я вам хочу сказать, это зеркальное отражение всех тех, кто ей больше всего аплодировал, и кто носил этого "национального героя" по Олимпу славы", - отметил лидер социалистов.

Также он озвучил свое личное отношение к Савченко:

"Даже если Савченко и противник, то это смелый противник, который заслуживает уважения. 99% тех, кто находится в Раде, они грязнее ее и принесли гораздо больше вреда. Они неоднократно предавали Родину, но никогда вам этого не покажут и не скажут. А в дальнейшем будут ходить на телевидение, рассказывая о патриотизме и торгуя вами, мной, нашей с вами землей.

Это ее позиция... У Савченко есть позиция, если ее позиция на сегодняшний день противоречит закону Украины, она должна быть наказана. Но для этого должны быть веские доказательства, а не просто заявления генерального прокурора с трибуны.

Я не оправдываю Савченко, но если депутаты не одумаются, то таких как Савченко, желающих взорвать эту Раду, расстрелять ее из автомата, в нашем обществе будет все больше и больше".

 

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