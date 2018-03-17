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Транспорт в Киеве ходит с отклонением от графиков движения

В Киеве из-за сложных погодных условий маршруты общественного транспорта курсируют с отклонением от графика

Об этом 17 марта сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

"С начала движения на всех маршрутах наземного общественного транспорта введено оперативное положение №2 – следование с отклонением от графика движения до 25 минут", - отметили в КП.

По данным ГСЧС, спасатели дежурят на проблемных участках дорог - спусках и подъемах - чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах. В частности, патрули дежурят на вул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

В КГГА напомнили, что 17 марта в Киеве днем - умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Водителей призывают воздержаться от поездок на собственном авто и не оставлять машины вдоль улиц и дорог.

"Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 260 единиц снегоуборочной техники "Киевавтодора", 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и др. Также работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек", - сообщили в КГГА.

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

  • Ранее сообщалось, что на Волыни из-за снега обесточены два десятка населенных пунктов.
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