Си Цзиньпина единогласно переизбрали на пост головы КНР
17 марта, 2018, 08:12
Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост головы КНР
Об этом сообщает AP.
За продление полномочий нынешнего китайского лидера проголосовали все 2970 депутатов.
Он также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами - председателя Центрального военного совета КНР.
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Си Цзиньпин занимает должности главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.
Вице-председателем КНР народные представители выбрали бывшего секретаря главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цишаня.
- Ранее Китай одобрил снятие срочных ограничений пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин будет иметь возможность занимать эту должность пожизненно.
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