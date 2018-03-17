Святослав Шевчук в Варшаве: спросите у Яценюка, как избавиться от зависимости от российского газа

17 марта, 2018, 17:40

"Война продолжается, несмотря на то, что заголовки СМИ в Западной Европе уже не говорят об этом", - сказал во время международной конференции "Революция, война и ее последствия", проходившей 16 марта в Варшаве (Польша), глава Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Хочу подчеркнуть, что мы должны помогать себе сами, поддерживать друг друга, ведь если ты можешь положиться на себя, то сможешь рассчитывать на помощь соседей и друзей", - отметил он.

Глава УГКЦ поблагодарил всех тех, кто в Европе на многих уровнях предлагал свою помощь, в частности через введение санкций против Российской Федерации, и поэтому сам несет убытки.

"Но позвольте напомнить вам, в Украине еще гибнут молодые люди, война продолжается, несмотря на то, что заголовки СМИ в Западной Европе уже не говорят об этом", - сказал он.

Он призвал европейских политиков, принимая решения, взвешивать политические и экономические вопросы, и помнить, что на чашах весов - человеческие жизни в Украине.

Одним из таких решений он назвал вопрос отказа от российского газа.

"Если в странах ЕС вы поднимаете вопрос, можно ли полностью отказаться от российского газа, пригласите бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он расскажет вам, как это возможно. До 2014 года было трудно найти страну, которая была бы настолько зависима от российского газа и нефти. Украина была очень зависима. Премьер-министр Арсений Яценюк и его правительство доказали, что от этой зависимости можно избавиться ", - подчеркнул он.

Из известных политиков в конференции "Революция, война и ее последствия" принимали участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк.