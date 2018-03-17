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Сутки на фронте: 1 обстрел, никто не пострадал

За прошедшие сутки, 16 марта, боевики продолжали нарушать перемирие - зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов бойцов ВСУ, пострадавших нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в отчете.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

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