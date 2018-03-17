Супрун назвала "главное медицинское событие года"
Об этом в Facebook сообщила в.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Главным медицинским событием 2018 года для каждого украинца должен стать выбор его семейного врача (или терапевта или педиатра для ребенка). В апреле в заведениях, которые присоединились к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом - это документ, который подтверждает, что вы выбрали именно этого специалиста. Подписывая декларацию с конкретным врачом, вы уведомляете государство (а именно Национальную службу здоровья), что оплата за ваше обслуживание должна быть в это медучреждение", - отметила она.
По словам Супрун, декларация не подписывается "раз и навсегда": в любой момент можно заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. При этом отменять предыдущую не надо, ведь при заключении новой декларации изменения автоматически зафиксируются в системе.
"Чем раньше вы обратитесь врачу, тем больше будет времени убедиться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости", - добавила Супрун.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-