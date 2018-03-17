США готовятся к столкновениям с российскими наемниками в Сирии
17 марта, 2018, 12:55
Войска США, которые отразили наступление проасадовских сил, среди которых были российские наемники ЧВК Вагнера, готовятся к новым столкновениям
Об этом в интервью NBC заявил руководитель операций с возглавляемой США государственной антиисламской коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.
Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.
"Эти артиллерийские снаряды могли приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал генерал о столкновении 7 февраля.
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- Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.
- В результате столкновения было убито более 300 наемников, большинство которых были россиянами.
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