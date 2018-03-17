 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США готовятся к столкновениям с российскими наемниками в Сирии

Войска США, которые отразили наступление проасадовских сил, среди которых были российские наемники ЧВК Вагнера, готовятся к новым столкновениям

Об этом в интервью NBC заявил руководитель операций с возглавляемой США государственной антиисламской коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.

"Эти артиллерийские снаряды могли приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал генерал о столкновении 7 февраля.

Читайте также. Дейр-аз-Зор: как российская концепция "зеленых человечков" вернулась в Сирии против РФ

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать