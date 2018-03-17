США готовятся к столкновениям с российскими наемниками в Сирии

17 марта, 2018, 12:55

Войска США, которые отразили наступление проасадовских сил, среди которых были российские наемники ЧВК Вагнера, готовятся к новым столкновениям

Об этом в интервью NBC заявил руководитель операций с возглавляемой США государственной антиисламской коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.

"Эти артиллерийские снаряды могли приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал генерал о столкновении 7 февраля.

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