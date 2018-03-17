Соратника Березовского задушили в Лондоне поводком для собак, - СМИ
17 марта, 2018, 13:09
Британские СМИ сообщают, что по версии следователей, российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.
По данным источника, британские следователи считают, что Глушков был задушен поводком для собаки.
Сообщается, что сейчас у полиции нет никаких оснований считать, что смерть Глушкова и покушение на убийство экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля связаны.
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- 13 марта в столице Великобритании нашли мертвым 68-летнего российского олигарха, соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.
- Убийство Глушкова произошло через неделю после отравления в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которой вероятно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания вызвала российского посла и прекратила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
- 16 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что скорее всего российский президент Владимир Путин принял решение убить бывшего российского агента.
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