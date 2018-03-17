Соратника Березовского задушили в Лондоне поводком для собак, - СМИ

17 марта, 2018, 13:09

Британские СМИ сообщают, что по версии следователей, российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

По данным источника, британские следователи считают, что Глушков был задушен поводком для собаки.

Сообщается, что сейчас у полиции нет никаких оснований считать, что смерть Глушкова и покушение на убийство экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля связаны.

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