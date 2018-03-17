СБУ выдворила из Украины российскую журналистку, которая планировала информационные провокации
17 марта, 2018, 14:12
Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года
Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным ведомства, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".
"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины", - заявили в СБУ.
Отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".
Как известно, 18 марта Россия проводит "выборы" президента, которые состоятся на территории оккупированного Крыма.
- Украина призывает жителей аннексированного Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать этих выборов и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.
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