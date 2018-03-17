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СБУ выдворила из Украины российскую журналистку, которая планировала информационные провокации

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года

Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины", - заявили в СБУ.

Отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".

Как известно, 18 марта Россия проводит "выборы" президента, которые состоятся на территории оккупированного Крыма.

  • Украина призывает жителей аннексированного Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать этих выборов и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.
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