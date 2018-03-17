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Ривненский облсовет обратился по поводу Московского патриархата в СНБО и СБУ

Депутаты Ривненского областного совета большинством голосов приняли обращение к Совету национальной безопасности и обороны и Службе безопасности Украины относительно антиукраинской деятельности Московского патриархата в Украине

Об этом со ссылкой на аппарат Ривненского областного совета передает Религиозная правда.

Ранее с этой инициативой выступила политическая партия "Всеукраинское объединение "Свобода" в областном совете.

При этом МП такого рода заявления считают “ничтожными” и жалуются на "нарушение права на свободу вероисповедания".

“Депутаты облсовета пытаются создать дополнительный очаг напряженности на религиозной почве в западном регионе и в целом в Украине", - сказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Руководители местной епархии МП якобы планируют обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и СБУ с заявлением на ривненских депутатов, которые разжигают религиозную вражду.

  • Напомним, что подобные обращения уже принимались во Львовскойм, Ивано-Франковском, Тернопольском областных советах.
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