Ривненский облсовет обратился по поводу Московского патриархата в СНБО и СБУ
17 марта, 2018, 21:11
Депутаты Ривненского областного совета большинством голосов приняли обращение к Совету национальной безопасности и обороны и Службе безопасности Украины относительно антиукраинской деятельности Московского патриархата в Украине
Об этом со ссылкой на аппарат Ривненского областного совета передает Религиозная правда.
Ранее с этой инициативой выступила политическая партия "Всеукраинское объединение "Свобода" в областном совете.
При этом МП такого рода заявления считают “ничтожными” и жалуются на "нарушение права на свободу вероисповедания".
“Депутаты облсовета пытаются создать дополнительный очаг напряженности на религиозной почве в западном регионе и в целом в Украине", - сказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
Руководители местной епархии МП якобы планируют обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и СБУ с заявлением на ривненских депутатов, которые разжигают религиозную вражду.
- Напомним, что подобные обращения уже принимались во Львовскойм, Ивано-Франковском, Тернопольском областных советах.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-