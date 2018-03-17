Россия высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность Британского совета

17 марта, 2018, 10:36

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов

В российском МИДе отметили, что британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью ее деятельности.