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Россия высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность Британского совета

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов

В российском МИДе отметили, что британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок, сообщает   пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью ее деятельности.

  • 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
  • В ответ Москва пригрозила зеркальными мерами.
  • Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ о применении в Солсбери химического оружия против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, по всей видимости, отдал лично президент РФ Владимир Путин.
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