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Разработчик "Новичка", которым в Британии отравили перебежчика Скрипаля, рассказал об особенностях действия этого яда

Ученый-химик Вил Мирзаянов, которого называют одним из создателей нервно-паралитического вещества "Новичок", считает, что власти Великобритании принимают недостаточные меры безопасности, связанные с риском заражения других людей, которые могли быть рядом с бывшим сотрудником российской военной разведки ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"Это маленький патрон, который вставляется... в наган, револьвер, в нем есть устройство, которое их (компоненты яда, - ред.) разбивает, и идет реакция между ними. И потом выстреливает этим как бы растворителем в виде бензина или диоксида углерода, как правило из пульверизатора", - отметил ученый.

По его мнению, если отравление происходило в помещении, то подготовленный русскими агент мог выжить и без костюма химзащиты.

Тогда как британским специалистам, работающим на месте предполагаемого обнаружения вещества в костюмах химзащиты, ничего не грозит, уверен Мирзаянов. А вот меры, которые предложили принять соседям Скрипаля и тем, с кем он контактировал в тот день - постирать одежду и запечатать вещи, которые нельзя стирать - он считает недостаточными.

"Надо было их (людей, - ред.) исследовать обязательно в клинических условиях и держать там, наблюдать за ними. К сожалению, эти вещества имеют так называемое отложенное действие", - отметил химик.

По его словам, частицы "Новичка" могли сесть на кожу и потом потихоньку проникать в организм.

"В Англии то же самое может произойти с людьми, которые были поблизости или контактировали каким-то образом с этими предметами или с этими людьми", - добавил Мирзоянов.

От себя он порекомендовал сжигать зараженные вещи.

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