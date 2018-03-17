Разработчик "Новичка", которым в Британии отравили перебежчика Скрипаля, рассказал об особенностях действия этого яда
Об этом он рассказал в интервью ВВС.
"Это маленький патрон, который вставляется... в наган, револьвер, в нем есть устройство, которое их (компоненты яда, - ред.) разбивает, и идет реакция между ними. И потом выстреливает этим как бы растворителем в виде бензина или диоксида углерода, как правило из пульверизатора", - отметил ученый.
По его мнению, если отравление происходило в помещении, то подготовленный русскими агент мог выжить и без костюма химзащиты.
Тогда как британским специалистам, работающим на месте предполагаемого обнаружения вещества в костюмах химзащиты, ничего не грозит, уверен Мирзаянов. А вот меры, которые предложили принять соседям Скрипаля и тем, с кем он контактировал в тот день - постирать одежду и запечатать вещи, которые нельзя стирать - он считает недостаточными.
"Надо было их (людей, - ред.) исследовать обязательно в клинических условиях и держать там, наблюдать за ними. К сожалению, эти вещества имеют так называемое отложенное действие", - отметил химик.
По его словам, частицы "Новичка" могли сесть на кожу и потом потихоньку проникать в организм.
"В Англии то же самое может произойти с людьми, которые были поблизости или контактировали каким-то образом с этими предметами или с этими людьми", - добавил Мирзоянов.
От себя он порекомендовал сжигать зараженные вещи.
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