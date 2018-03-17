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Глава УГКЦ Шевчук призвал украинских студентов в Польше после окончания учебы возвращаться в Украину

Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) во время презентации своей книги "Диалог лечит раны" в Кракове обратился с призывом к украинским студентам после обучения в высших учебных заведениях Кракова возвращаться в Украину

По его словам, Украина нуждается в них и ждет.

На презентацию книги пришла украинская молодежь - студенты, учатся в вузах Кракова.

Отметим, что в Краковском аэропорту патриарха встречал о.Петр Павлище, настоятель греко-католического прихода в Кракове, о.Григорий Назар, настоятель греко-католиков в г. Горлицы, и украинская молодежь.

Справка

Сейчас в Польше находятся около 17 тыс. студентов из Украины.

В целом в европейских вузах обучается около 50-55 тысяч украинцев.

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