Глава УГКЦ Шевчук призвал украинских студентов в Польше после окончания учебы возвращаться в Украину
17 марта, 2018, 19:54
Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) во время презентации своей книги "Диалог лечит раны" в Кракове обратился с призывом к украинским студентам после обучения в высших учебных заведениях Кракова возвращаться в Украину
По его словам, Украина нуждается в них и ждет.
На презентацию книги пришла украинская молодежь - студенты, учатся в вузах Кракова.
Отметим, что в Краковском аэропорту патриарха встречал о.Петр Павлище, настоятель греко-католического прихода в Кракове, о.Григорий Назар, настоятель греко-католиков в г. Горлицы, и украинская молодежь.
Справка
Сейчас в Польше находятся около 17 тыс. студентов из Украины.
В целом в европейских вузах обучается около 50-55 тысяч украинцев.
- После встречи в Кракове, глава УГКЦ отбыл в Варшаву, где присоединился к международной конференции "Революция, война и ее последствия" и, в частности, выступил в поддержку премьер-министра Украины в 2014-2016 гг. Арсения Яценюка, который первым из европейских лидеров отказался от российского газа.
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