Глава УГКЦ Шевчук призвал украинских студентов в Польше после окончания учебы возвращаться в Украину

17 марта, 2018, 19:54

Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) во время презентации своей книги "Диалог лечит раны" в Кракове обратился с призывом к украинским студентам после обучения в высших учебных заведениях Кракова возвращаться в Украину

По его словам, Украина нуждается в них и ждет.

На презентацию книги пришла украинская молодежь - студенты, учатся в вузах Кракова.

Отметим, что в Краковском аэропорту патриарха встречал о.Петр Павлище, настоятель греко-католического прихода в Кракове, о.Григорий Назар, настоятель греко-католиков в г. Горлицы, и украинская молодежь.

Справка

Сейчас в Польше находятся около 17 тыс. студентов из Украины.

В целом в европейских вузах обучается около 50-55 тысяч украинцев.