Пострадавший на горнолыжном курорте украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии

17 марта, 2018, 13:56

Пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.

Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семерых пострадавших, среди них и украинец, которому была нужна операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил Николоз Карцивадзе.