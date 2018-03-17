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Пострадавший на горнолыжном курорте украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии

Пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.

Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семерых пострадавших, среди них и украинец, которому была нужна операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил Николоз Карцивадзе.

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