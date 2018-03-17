Пострадавший на горнолыжном курорте украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии
17 марта, 2018, 13:56
Пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.
Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семерых пострадавших, среди них и украинец, которому была нужна операция.
"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил Николоз Карцивадзе.
- Ранее сообщалось, что в Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла с людьми начали скатываться вниз по канатной дороге и врезаться друг в друга. Некоторые люди выпрыгивали из них, не дожидаясь аварийной остановки.
- По предварительным данным, на линии упало напряжение. Сообщалось о 10 пострадавших, среди них – двое украинцев, у одного из которых диагностировали открытый перелом руки.
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