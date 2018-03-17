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Посольство Швеции провело марафон по заполнению гендерных пробелов в Википедии

Посольство Швеции в Украине, вместе с Викимедия Украина и Могилянской школой журналистики, в субботу, 17 марта 2018 года, провели редакторский марафон под названием WikiGap, целью которого было заполнить гендерные пробелы в Интернете

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Википедия является крупнейшей онлайн-энциклопедией в мире, которая создается пользователями. Однако 90% авторов статей в Википедии - мужчины. Глобально, в энциклопедии в четыре раза больше статей о мужчинах, чем о женщинах. Это приводит к дисбалансу и преобладанию мужского взгляда на мир в онлайн-пространстве. Изменить эту ситуацию было основной целью WikiGap", - говорится в сообщении.

Редакторский марафон открыл чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрьом, который отметил:

"Это мероприятие является частью глобальных усилий Швеции, направленных на привлечение внимания к вопросу неравенства, который до сих пор существует во всех обществах. Сейчас только 14% биографических статей в украинской Википедии написаны о женщинах, несмотря на факт, что женщины собственно составляют большинство населения Украины. Мы надеемся, что это и другие подобные мероприятия положат начало движению за лучший баланс".

К марафону присоединились более 20 участников, которые вместе с теми, кто присоединился онлайн, создали или редактировали ряд статей о выдающихся украинских женщин. В частности, благодаря мероприятию в украинской Википедии появились статьи о Наталии Дубровской, украинской актрисе театра и кино, Соломии Донец, активной участнице Освободительной войны украинского народа, Дарье Шитко, украинской спортсменке, которая выступающей в пулевой стрельбе из винтовки и многих других. Полный перечень созданных статей можно найти на странице мероприятия в Википедии.

Справка

WikiGap прошел не только в Украине. Мероприятие было организовано посольствами Швеции по всему миру, ведь проблема представленности женщин в Интернете является глобальной.

В этом году WikiGap состоялся в более 50 странах, благодаря чему в Википедии стало на 2 тысячи статей о женщинах больше.

Посол Швеции в Украине

  • За 14 лет своего существования украинская Википедия пополнилась более 760 тыс. авторских статей и материалов, что равно 365 томам Большой советской энциклопедии. Пока по количеству статей украинский раздел Вики догоняет китайский.
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