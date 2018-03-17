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Порошенко призвал Запад к бойкоту ЧМ по футболу в России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня до 15 июля

Об этом он заявил интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, сообщает DW.

Порошенко также отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового немецкого правительства.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - отметил украинский президент.

Он также выразил надежду на то, что Берлин будет способствовать направлению на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения".

По словам Порошенко, до тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, не должно быть.

Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, прежде всего, от США а потом - от таких стран, как Канада, Франция или Литва.

"Соглашения по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил он.

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