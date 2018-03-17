Под удары турецкой авиации попала больница в Африне: минимум 16 погибших, десятки раненых
Об этом ообщает агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.
"Больница претерпела непосредственных ударов. Бомбардировки застают пациентов прямо на больничных койках", - рассказал агентству руководитель медучреждения.
По информации сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших оказались две беременные женщины.
В то же время генштаб Вооруженных сил Турции заявил, что сообщения про удар турецкими военными по больнице в Африне не соответствует действительности.
"Новость о том, что турецкая армия разбомбила больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция Оливкова ветка осуществляется таким образом, чтобы не наносить вреда мирным жителям", - говорится в сообщении турецких ВС.
- Ранее сообщалось, что Турция начала осаду сирийского Африна.
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