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Под удары турецкой авиации попала больница в Африне: минимум 16 погибших, десятки раненых

В пятницу, 16 марта, по меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по Африну, под который попала больница

Об этом ообщает агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.

"Больница претерпела непосредственных ударов. Бомбардировки застают пациентов прямо на больничных койках", - рассказал агентству руководитель медучреждения.

По информации сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших оказались две беременные женщины.

В то же время генштаб Вооруженных сил Турции заявил, что сообщения про удар турецкими военными по больнице в Африне не соответствует действительности.

"Новость о том, что турецкая армия разбомбила больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция Оливкова ветка осуществляется таким образом, чтобы не наносить вреда мирным жителям", - говорится в сообщении турецких ВС.

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