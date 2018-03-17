 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пентагон планирует начать испытания наземных военных роботов к 2020 году

Первые прототипы роботизированных боевых машин будут созданы уже в 2019 году. К 2020 году США начнут испытания, чтобы оценить необходимость подобной техники

Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

В 2015 году в Армии США обнародовали собственное видение вооруженных конфликтов будущего. По мнению Пентагона, через тенденцию к быстрому увеличению городского полосы все военные действия в будущем будут вестись в условиях городской застройки.

Военные планируют создать роботизированные боевые бронемашины, которые будут меньше и легче по современные боевые танки. Также в случае роботизации исчезнет необходимость размещать внутри корпуса жилой отсек для экипажа, системы кондиционирования, очистки воздуха и многие другие.

Разработкой такого проекта занимается несколько американских компаний. После предварительных испытаний в 2020 году военные составят список рекомендаций для их доработки. Усовершенствованные прототипы будут проходить испытания в 2022 году. В 2024 году пройдут завершающие испытания машин-финалистов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать