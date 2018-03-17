Пентагон планирует начать испытания наземных военных роботов к 2020 году

17 марта, 2018, 11:07

Первые прототипы роботизированных боевых машин будут созданы уже в 2019 году. К 2020 году США начнут испытания, чтобы оценить необходимость подобной техники

Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

В 2015 году в Армии США обнародовали собственное видение вооруженных конфликтов будущего. По мнению Пентагона, через тенденцию к быстрому увеличению городского полосы все военные действия в будущем будут вестись в условиях городской застройки.

Военные планируют создать роботизированные боевые бронемашины, которые будут меньше и легче по современные боевые танки. Также в случае роботизации исчезнет необходимость размещать внутри корпуса жилой отсек для экипажа, системы кондиционирования, очистки воздуха и многие другие.

Разработкой такого проекта занимается несколько американских компаний. После предварительных испытаний в 2020 году военные составят список рекомендаций для их доработки. Усовершенствованные прототипы будут проходить испытания в 2022 году. В 2024 году пройдут завершающие испытания машин-финалистов.