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Одесские правоохранители задержали 4 преступников, похищавших людей ради выкупа

В Одесской области задержаны четверо злоумышленников с ОПГ, которые похищали людей с целью получения выкупа

Об этом сообщил глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин.

"Этническая группировка специализировалась на похищении с целью выкупа. Запросы начинались от 100 тысяч долларов", - сообщил Головин.

По данным полиции, было установлено 6 непосредственных похитителей, входящих в ОПГ, 4 из них во время спецоперации задержали, еще двое находятся в розыске. Также проведено более 30 обысков с участием КОРД, в ходе которых изъяли арсенал оружия: пистолеты, ружья, пулемет, автомат, гранаты, ножи и др.

"Шести преступникам объявлено о подозрении по ч.1 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.4 ст.189 "Вымогательство". Четырем задержанным суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток" , - сообщил Головин.

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