Одесские правоохранители задержали 4 преступников, похищавших людей ради выкупа
Об этом сообщил глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин.
"Этническая группировка специализировалась на похищении с целью выкупа. Запросы начинались от 100 тысяч долларов", - сообщил Головин.
По данным полиции, было установлено 6 непосредственных похитителей, входящих в ОПГ, 4 из них во время спецоперации задержали, еще двое находятся в розыске. Также проведено более 30 обысков с участием КОРД, в ходе которых изъяли арсенал оружия: пистолеты, ружья, пулемет, автомат, гранаты, ножи и др.
"Шести преступникам объявлено о подозрении по ч.1 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.4 ст.189 "Вымогательство". Четырем задержанным суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток" , - сообщил Головин.
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-
Читайте также
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей