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На Волыни из-за снега обесточены два десятка населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий в Волынской области обесточены 19 населенных пунктов

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

С 20:00 16 марта начата работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

По данным Укравтодора, по состоянию на 8:00 17 марта проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен.

С 6:30 17 марта ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.

"17 марта - снег в Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, небольшой снег в Киевской, Черниговской. Винницкой, Хмельницкой областях. В центральных, западных восточных и южных областях небольшой дождь. Покрытия на автодорогах в большинстве областей мокрое, в областях, где идет снег - заснеженное", - отметили в Укравтодоре.

На перевальных участках дорог - дождь, на Ужоцком и Вишкивскому перевалах без осадков, температура от 0° до +4, покрытия дорог мокрое.

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