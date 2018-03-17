На Одесчине вход в мужской монастырь УПЦ МП облили красной краской
17 марта, 2018, 23:02
В ночь на 15 марта 2018 года неизвестные повредили ворота Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря УПЦ МП в городе Балта Одесской области
Неизвестные облили ворота обители красной краской, сообщает официальный сайт епархии.
Инцидент в монастыре не комментируют.
Отметим, что перед этим УПЦ МП в Балте жаловались в СМИ на то, что местная власть перестала оказывать им признаки политической благосклонности. В частности, представителей этой религиозной конфессии перестали приглашать на официальные мероприятия.
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