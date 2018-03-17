На Одесчине вход в мужской монастырь УПЦ МП облили красной краской

17 марта, 2018, 23:02

В ночь на 15 марта 2018 года неизвестные повредили ворота Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря УПЦ МП в городе Балта Одесской области

Неизвестные облили ворота обители красной краской, сообщает официальный сайт епархии.

Инцидент в монастыре не комментируют.

Отметим, что перед этим УПЦ МП в Балте жаловались в СМИ на то, что местная власть перестала оказывать им признаки политической благосклонности. В частности, представителей этой религиозной конфессии перестали приглашать на официальные мероприятия.