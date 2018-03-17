Мобильный офис "Ощадбанка" отправляется в "серую зону". Обнародован график

17 марта, 2018, 22:30

С 19 по 23 марта 2018 мобильное подразделение "Ощадбанка" проведет выездной прием клиентов вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, пособий, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), а также по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, прием наличных для осуществления платежей и другое, передает

Выездной прием "Ощадбанка" пройдет сразу в нескольких населенных пунктах прифронтовой зоны Донбасса.