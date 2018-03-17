 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мобильный офис "Ощадбанка" отправляется в "серую зону". Обнародован график


фото: vchasnoua.com
С 19 по 23 марта 2018 мобильное подразделение "Ощадбанка" проведет выездной прием клиентов вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, пособий, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), а также по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, прием наличных для осуществления платежей и другое, передает

Выездной прием "Ощадбанка" пройдет сразу в нескольких населенных пунктах прифронтовой зоны Донбасса.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать