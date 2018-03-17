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Мариани и компания. На незаконных выборах в захваченном Крыму появились 24 "наблюдателя" из Франции

В оккупированный россиянами украинский Крым прибыла делегация французских "наблюдателей"

Об этом заявил нелегитимный "глава Верховного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает RFI.

Делегация будет осуществлять наблюдение за голосованием на фейковых "выборах президента Российской Федерации", в которых Крым в составе России участвует впервые.

В состав делегации входят 24 человека под руководством бывшего депутата от партии "Республиканцы" Тьерри Мариани. Делегация посетит города южного побережья Крыма и Симферополя.

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