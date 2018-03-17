Хиллари Клинтон получила травму, когда поскользнулась в ванной индийского отеля

17 марта, 2018, 00:22

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон получила незначительную травму в гостинице во время турне по Индии

По словам главного врача Суреша Гояла, бывший кандидат в президенты США пробыла в больнице около 15-20 минут", информирует ВВС.

Он отказался раскрыть характер травмы Клинтон.

По данным источника The Indian Express, Клинтон сломала запястье, когда поскользнулась и упала в ванной отеля Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре.

В сообщении отмечается, что Клинтон сделали рентген и компьютерную томографию. По словам источников в больнице, ей диагностировали трещину в правом запястье. Ей наложили гипс и посоветовали пройти еще один осмотр через три дня.

Это не первый инцидент с Клинтон в Индии, куда она приехала, чтобы представить свою книгу мемуаров. Во время посещения комплекса руин в Манду в штате Мадхья-Прадеш Хиллари дважды споткнулась, когда спускалась по лестнице.