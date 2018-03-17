Кабмин уберет "советчину" из строительных норм
17 марта, 2018, 17:28
Правительство Владимира Гройсмана настроено быстро избавиться от "советчины" в градостроительстве и адаптировать строительные нормы к европейским стандартам
Об этом премьер сообщил в Facebook после проведения встречи с представителями креативного бизнеса, учредителями стартапов и архитекторами.
"Архитекторы подготовили простые и конкретные предложения, как строить нормальную современную инфраструктуру. Эти предложения отменяют устаревшие и местами неадекватные нормы, предлагают удобные для людей. Мне нравится. Обещаю не затягивать - будем быстро избавляться от "советчины" в градостроительстве ", - написал Гройсман.
Он добавил, что во время предыдущей встречи речь шла о том, как сделать украинские города комфортными и как адаптировать строительные нормы к европейским стандартам.
- Напомним, в Украине появится градостроительный кадастр.
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