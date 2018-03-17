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Кабмин уберет "советчину" из строительных норм

Правительство Владимира Гройсмана настроено быстро избавиться от "советчины" в градостроительстве и адаптировать строительные нормы к европейским стандартам

Об этом премьер сообщил в Facebook после проведения встречи с представителями креативного бизнеса, учредителями стартапов и архитекторами.

"Архитекторы подготовили простые и конкретные предложения, как строить нормальную современную инфраструктуру. Эти предложения отменяют устаревшие и местами неадекватные нормы, предлагают удобные для людей. Мне нравится. Обещаю не затягивать - будем быстро избавляться от "советчины" в градостроительстве ", - написал Гройсман.

Он добавил, что во время предыдущей встречи речь шла о том, как сделать украинские города комфортными и как адаптировать строительные нормы к европейским стандартам.

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