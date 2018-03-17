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Генерал-майор Чумак рассказал, как победил Долгого на мажоритарном округе в Дарнице

Против таких политиков, как бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий нельзя действовать их методами

Об этом народный депутат, генерал в отставке Виктор Чумак рассказал в программе "Досье" с Сергім Руденко на Еспресо.TV.

В 2012 году, во время агитационной работы на 214 избирательном округе, где ему противостоял Довгий, рассказал нардеп, он принципиально не использовал политические методы своего конкурента.

"Там не только гречка и деньги, там были продуктовые пакеты. Были и тонометры. Поставили 80 с лишним детских площадок. Множество концертов, множество встреч с доктором Комаровским. А я ходил по округу, кроссовки стер. Проводил дворовые встречи. Примерно около 300 встреч было проведено ", - вспомнил политик.

По его словам, в его пользу тогда сработало то, что избиратели искали альтернативу Довгому:

"Люди понимали, что он (Довгий, - ред.) идет от Партии регионов и будет частью Партии регионов. Понимали, что Довгий - это часть к власти, которая была всегда".

Поэтому Чумак, как он объяснил, пытался действовать против Довгого, не применяя его методов.

"Если бы соревновался с ним гречкой, тонометрами, площадками, песнями, артистами и всем подобным, я бы никогда никем не стал. Просто я искал своего избирателя, я с ним разговаривал. Я ему говорил, что я никогда не буду красить подъезды, вставлять окна, ремонтировать потолки, крыши, я говорил, что буду контролировать, как это делать местная исполнительная власть. Это так. Что буду лоббировать это уровне законодательства. Это так. Но я не буду подменять собой ту местную власть, которая там работает ", - подчеркнул Чумак.

 

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