ФИФА одобрила использование видеоповторов на чемпионате мира-2018

17 марта, 2018, 11:38

Совет ФИФА на заседании в Боготе одобрил использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018

Об этом сообщает Sky Sports.

Об этом сразу после заседания во время пресс-конференции объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"В этом году у нас будет первый чемпионат мира по видеоповторам. Совет одобрил и утвердил такое решение, мы им очень довольны. За последние месяцы мы провели исследование, которое доказало, что на просмотр повтора в среднем тратится около 20 секунд, но это на 99 % обеспечивает точное судейское решение", - сказад Инфантино.

Сам эксперимент с использованием видеоповторов начался еще в марте 2016 года. За это время VAR был использован в 15 различных лигах, среди которых Бундеслига и Серия А, а также кубок Англии.

Недавно президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что в ближайшее время в чемпионате Украины также будет введена система видеоповторов.