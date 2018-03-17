ФИФА одобрила использование видеоповторов на чемпионате мира-2018
Об этом сообщает Sky Sports.
Об этом сразу после заседания во время пресс-конференции объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
"В этом году у нас будет первый чемпионат мира по видеоповторам. Совет одобрил и утвердил такое решение, мы им очень довольны. За последние месяцы мы провели исследование, которое доказало, что на просмотр повтора в среднем тратится около 20 секунд, но это на 99 % обеспечивает точное судейское решение", - сказад Инфантино.
Сам эксперимент с использованием видеоповторов начался еще в марте 2016 года. За это время VAR был использован в 15 различных лигах, среди которых Бундеслига и Серия А, а также кубок Англии.
Недавно президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что в ближайшее время в чемпионате Украины также будет введена система видеоповторов.
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