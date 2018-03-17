Чумак назвал причину того, почему ему не дали возглавить НАБУ

17 марта, 2018, 20:12

Генерал-майор юстиции запаса, народный депутат Виктор Чумак не смог возглавить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), поскольку прямо выступал за возможность привлечения любого из президентов к уголовной ответственности после завершения срока полномочий или в случае импичмента

Об этом он рассказал в программе "Досье" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

"Я проиграл не напрямую Сытнику (Артему Сытнику, который возглавил Антикоррупционное бюро и продолжает оставаться на этой должности, - ред.). Нас было четверо. И перед тем, как нас осталось четверо, я набрал наибольшее количество поддержки (голосов баллов и т.д.) И потом, во время моего выступления на "5 канале" мне задали такой вопрос: "Если президент совершит преступление, то вы возбудите против него дело?" Я сказал: "Я сейчас не могу это сделать. Этого не может сделать никто, даже директор НАПК, потому что есть специальная процедура импичмента. Но если такая процедура импичмента будет применена, или после окончания полномочий президента, почему нет? Конечно что, да ", - рассказал нардеп.

По его словам, в этом, наверное, и кроется причина того, почему он в конце концов не возглавил НАБУ.

"Вероятно, я этим перепугал Петра Алексеевича. И появилось категорическое нежелание чтобы я стал (во главе Бюро. - ред.) Потому что до этого момента конкурс шел, скажем так, более-менее объективно", - добавил он .

При этом от Сытника, как считает Чумак, президент не чувствовал подобной опасности:

"Я думаю, что да. Это абсолютно точно. И об этом прямо сказал один из членов конкурсной комиссии: "Он еще молод. С ним еще можно разговаривать".