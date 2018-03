Бывший муж русской шпионки, которую обменяли на Скрипаля, умер от передозировки наркотиков, - Daily Mail

17 марта, 2018, 21:52

Алекс Чапман, муж сотрудницы российской внешней разведки Анны Чапман (Кущенко), погиб от употребления наркотиков

Его семья настаивала, что 36-летний Алекс Чапман умер естественной смертью, но документы этому противоречат, пишет Daily Mail.

По данным издания, в свидетельстве о смерти Чапмана причиной указана передозировка наркотиков.

Его жена Анна оказалась русской шпионкой и была выслана в Москву в обмен на Сергея Скрипаля.

При этом Алекс Чапман успел предоставить британскому еженедельнику News of the World и таблоиду The Sun интимные снимки шпионки, сделанные им во время их совместной жизни, и рассказал о секс-предпочтениях экс-жены. Расстались Анна и Алекс в 2005 году, когда она сделала аборт, а официально развелись в 2006 году.

Арестовали шпионку в 2010 году в США.

Ее отец, этнический украинец, харьковчанин Василий Кущенко был советским разведчиком. Работал совместно с известным российским политиком Сергеем Ивановым, бывшим начальником Владимира Путина в Ленинградском областном управлении КГБ.