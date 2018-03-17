 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Бывший муж русской шпионки, которую обменяли на Скрипаля, умер от передозировки наркотиков, - Daily Mail

Алекс Чапман, муж сотрудницы российской внешней разведки Анны Чапман (Кущенко), погиб от употребления наркотиков

Его семья настаивала, что 36-летний Алекс Чапман умер естественной смертью, но документы этому противоречат, пишет Daily Mail.

По данным издания, в свидетельстве о смерти Чапмана причиной указана передозировка наркотиков.

Его жена Анна оказалась русской шпионкой и была выслана в Москву в обмен на Сергея Скрипаля.

При этом Алекс Чапман успел предоставить британскому еженедельнику News of the World и таблоиду The Sun интимные снимки шпионки, сделанные им во время их совместной жизни, и рассказал о секс-предпочтениях экс-жены. Расстались Анна и Алекс в 2005 году, когда она сделала аборт, а официально развелись в 2006 году.

Арестовали шпионку в 2010 году в США.

Ее отец, этнический украинец, харьковчанин Василий Кущенко был советским разведчиком. Работал совместно с известным российским политиком Сергеем Ивановым, бывшим начальником Владимира Путина в Ленинградском областном управлении КГБ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать