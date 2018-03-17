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Бой Гвоздик - Амар. Где и когда смотреть чемпионский поединок украинца


фото: Top Rank
В ночь с субботы на воскресенье Александр Гвоздик проводит с французом Мехди Амаром бой за титул чемпиона мира WBC

Украинские телезрители увидят бой за титул временного чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в прямой трансляции из нью-йоркского Madison Square Garden Theater.

18 марта, 5:15 - Александр Гвоздик (Украина) - Мехди Амар (Франция), телеканал "Интер".

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