Бой Гвоздик - Амар. Где и когда смотреть чемпионский поединок украинца
17 марта, 2018, 11:00
В ночь с субботы на воскресенье Александр Гвоздик проводит с французом Мехди Амаром бой за титул чемпиона мира WBC
Украинские телезрители увидят бой за титул временного чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в прямой трансляции из нью-йоркского Madison Square Garden Theater.
18 марта, 5:15 - Александр Гвоздик (Украина) - Мехди Амар (Франция), телеканал "Интер".
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- В своем предыдущем поединке 19 августа прошлого года Гвоздик нокаутировал американца Крейга Бейкера.
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