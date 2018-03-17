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Американские сенаторы призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"

Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2"

Соответствующее письмо сенаторы прислали в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди сенаторов, подписавших обращение, 28 представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую.

По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимым перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе".

Также американские законодатели обеспокоены тем, что появление "Северного потока-2" нанесет ущерб украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.

"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из наиболее значимых причин, по которым РФ избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится в письме.

  • Ранее руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.
  • К инициативе против "Северного потока - 2" присоединилась и Эстония.
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