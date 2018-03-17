18 марта оккупанты заставляют маршрутчиков Крыма работать бесплатно, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber
17 марта, 2018, 22:10
В 5 крупнейших городах Крыма в воскресенье, 18 марта, проезд в государственном общественном транспорте будет бесплатным
Соответствующее незаконное "распоряжение" Сергея Аксенова (известного в криминальной среде под кличкой "Гоблин") , который называет себя "председателем" фейковой "Республики Крым" опубликовано на "правительственном портале Крыма".
Речь идет о Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште и Ялте.
На каждом транспортном средстве, которое будет осуществлять бесплатные перевозки, будут размещены плакаты с надписью "18 марта 2018 года проезд бесплатный".
При этом родителей крымских школьников заставляют не только в принудительном порядке идти на "выборы", а еще и подробно отчитываться об этом в мессенджере Viber (см. фото выше).
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