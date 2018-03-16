Жан Рено поделился впечатлениями от Украины во время встречи с Порошенко
Об этом сообщает пресс-центр Администрации главы государства.
Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он также выразил уверенность, что фильм "Последний шаг" будет иметь большой успех.
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Рено тем временем рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы.
"Замечательное место - озеро Синевир. Я впервые работаю с украинской командой", - подчеркнул он.
Жан Рено добавил, что, по его мнению, иностранные кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.
"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю. Если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара", - заключил Рено.
- Напомним, в 2016-2017 гг. актер снимался в семейном фэнтези "Полина" режиссера Олиаса Барко, совместного производства Украины, Бельгии и Франции.
- "Последний шаг" уже назван последним фильмом Рено, которым актер планирует завершить свою карьеру.
- В конце февраля Рено приехал в Украину на съемки фильма "Последний шаг".
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