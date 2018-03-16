Жан Рено поделился впечатлениями от Украины во время встречи с Порошенко

16 марта, 2018, 08:59

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретились с французским актером Жаном Рено, который снимается в украинско-французском фильме "Последний шаг"

Об этом сообщает пресс-центр Администрации главы государства.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он также выразил уверенность, что фильм "Последний шаг" будет иметь большой успех.

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Рено тем временем рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы.

"Замечательное место - озеро Синевир. Я впервые работаю с украинской командой", - подчеркнул он.

Жан Рено добавил, что, по его мнению, иностранные кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю. Если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара", - заключил Рено.