Яд для Скрипаля могли подбросить в багаж его дочери в Москве, - Telegraph
16 марта, 2018, 08:39
Токсичное вещество, которым отравился бывший полковник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники среди британских спецслужб.
Как пояснил собеседник издания, убийцам было бы достаточно просто проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль и поместить нервно-паралитическое вещество "Новичок" в ее багаж.
Следователи сейчас прорабатывают теорию, согласно которой, яд пропитали через одежду, косметическое средство или какой-либо другой подарок, который Юлия должна была бы открыть в доме отца.
Источник издания добавил, что в этом деле самым важным было сделать все в правильное время, чтобы план подействовал.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипача, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии по поводу отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравление Скрипаля.
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