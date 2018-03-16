Яд для Скрипаля могли подбросить в багаж его дочери в Москве, - Telegraph

16 марта, 2018, 08:39

Токсичное вещество, которым отравился бывший полковник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники среди британских спецслужб.

Как пояснил собеседник издания, убийцам было бы достаточно просто проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль и поместить нервно-паралитическое вещество "Новичок" в ее багаж.

Следователи сейчас прорабатывают теорию, согласно которой, яд пропитали через одежду, косметическое средство или какой-либо другой подарок, который Юлия должна была бы открыть в доме отца.

Источник издания добавил, что в этом деле самым важным было сделать все в правильное время, чтобы план подействовал.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков