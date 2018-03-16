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Вырастить помидоры на биткоинах. В Чехии выращивают овощи на тепле от майнинговых ферм

Соучредитель чешской криптовалютной биржи NakamotoX Камил Брейча использует тепло майнинговой фермы для выращивания овощей

Об этом пишет Cointelegraph.

Первый урожай им удалось собрать с теплицы площадью 0,02 квадратных метра. Брейча сообщил, что этот опыт компания планирует использовать в дальнейшем и открыть стартап по выращиванию агрокультур.

Компания также планирует использовать тепло от майнинга для обогрева будущих урожаев. Для того чтобы не терять тепло, команда проекта даже создала так называемые "коинтейнери" и поместила их в подвальное помещение.

Брейча отметил, что овощи получились "вкусными и безвредными". Дебют в сфере овощей назвали "криптотоматами", их планируют выставить на продажу. Однако подробности о продаже "криптотоматов" пока неизвестны.

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Это не первый аграрный проект, связанный с криптовалютными технологиями - например, в Приморском крае планируют построить ферму для одновременного выращивания клубники и добычи криптовалюты; их разработки уже позволяют использовать тепло от майнинга на практике.

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