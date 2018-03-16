Вырастить помидоры на биткоинах. В Чехии выращивают овощи на тепле от майнинговых ферм
Об этом пишет Cointelegraph.
Первый урожай им удалось собрать с теплицы площадью 0,02 квадратных метра. Брейча сообщил, что этот опыт компания планирует использовать в дальнейшем и открыть стартап по выращиванию агрокультур.
Компания также планирует использовать тепло от майнинга для обогрева будущих урожаев. Для того чтобы не терять тепло, команда проекта даже создала так называемые "коинтейнери" и поместила их в подвальное помещение.
We have developed something called "Cointainer" which is being placed in the basement and the heat is blown into the greenhouses. More details will be revealed soon. pic.twitter.com/VILRdK3I6k— Kamil Brejcha (@KamilBrejcha) 10 марта 2018 г.
Брейча отметил, что овощи получились "вкусными и безвредными". Дебют в сфере овощей назвали "криптотоматами", их планируют выставить на продажу. Однако подробности о продаже "криптотоматов" пока неизвестны.
Это не первый аграрный проект, связанный с криптовалютными технологиями - например, в Приморском крае планируют построить ферму для одновременного выращивания клубники и добычи криптовалюты; их разработки уже позволяют использовать тепло от майнинга на практике.
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