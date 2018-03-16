16 марта, 2018, 10:14

Соучредитель чешской криптовалютной биржи NakamotoX Камил Брейча использует тепло майнинговой фермы для выращивания овощей

Об этом пишет Cointelegraph.

Первый урожай им удалось собрать с теплицы площадью 0,02 квадратных метра. Брейча сообщил, что этот опыт компания планирует использовать в дальнейшем и открыть стартап по выращиванию агрокультур.

Компания также планирует использовать тепло от майнинга для обогрева будущих урожаев. Для того чтобы не терять тепло, команда проекта даже создала так называемые "коинтейнери" и поместила их в подвальное помещение.

We have developed something called "Cointainer" which is being placed in the basement and the heat is blown into the greenhouses. More details will be revealed soon. pic.twitter.com/VILRdK3I6k — Kamil Brejcha (@KamilBrejcha) 10 марта 2018 г.

Брейча отметил, что овощи получились "вкусными и безвредными". Дебют в сфере овощей назвали "криптотоматами", их планируют выставить на продажу. Однако подробности о продаже "криптотоматов" пока неизвестны.

Это не первый аграрный проект, связанный с криптовалютными технологиями - например, в Приморском крае планируют построить ферму для одновременного выращивания клубники и добычи криптовалюты; их разработки уже позволяют использовать тепло от майнинга на практике.

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