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Вопрос украинских заложников серьезно осложняется, - Геращенко на фоне скандала с Савченко и Рубаном

Сейчас вопрос об освобождении украинцев из российского плена серьезно осложняется на фоне задержания участника переговоров с боевиками об обмене Владимира Рубана и возможного планирования нардепом Надеждой Савченко теракта в Раде

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметила, что, несмотря на все, украинская сторона и в дальнейшем будет бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных, хотя среди них есть разные люди.

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По ее словам, освобождать надо всех, однако она не может представить, "как все эти последние события повлияют на диалог с европейскими и американскими партнерами по освобождению заложников.

"Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам труднее будет рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", - подчеркнула Геращенко.

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Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.

12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.

Во время общения с журналистами Надежда Савченко рассказала, что видела, как глава Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов. Впоследствии она опровергла эту информацию: говорит, перепутала Парубия с нардепом Пашинским.

Савченко также обратилась к Вооруженным силам Украины, заявив, что военный переворот в Украине является "ожидаемым и правильным".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.

 

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