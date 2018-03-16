Вопрос украинских заложников серьезно осложняется, - Геращенко на фоне скандала с Савченко и Рубаном
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Она отметила, что, несмотря на все, украинская сторона и в дальнейшем будет бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных, хотя среди них есть разные люди.
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках
По ее словам, освобождать надо всех, однако она не может представить, "как все эти последние события повлияют на диалог с европейскими и американскими партнерами по освобождению заложников.
"Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам труднее будет рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", - подчеркнула Геращенко.
Читайте также: Надежда и выстрел "Авроры"
Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
Во время общения с журналистами Надежда Савченко рассказала, что видела, как глава Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов. Впоследствии она опровергла эту информацию: говорит, перепутала Парубия с нардепом Пашинским.
Савченко также обратилась к Вооруженным силам Украины, заявив, что военный переворот в Украине является "ожидаемым и правильным".
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-