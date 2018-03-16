Вопрос украинских заложников серьезно осложняется, - Геращенко на фоне скандала с Савченко и Рубаном

16 марта, 2018, 07:38

Сейчас вопрос об освобождении украинцев из российского плена серьезно осложняется на фоне задержания участника переговоров с боевиками об обмене Владимира Рубана и возможного планирования нардепом Надеждой Савченко теракта в Раде

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметила, что, несмотря на все, украинская сторона и в дальнейшем будет бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных, хотя среди них есть разные люди.

Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках

По ее словам, освобождать надо всех, однако она не может представить, "как все эти последние события повлияют на диалог с европейскими и американскими партнерами по освобождению заложников.

"Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам труднее будет рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", - подчеркнула Геращенко.

Читайте также: Надежда и выстрел "Авроры"