Во Флориде обвалился мост, по меньшей мере 4 погибших
16 марта, 2018, 11:32
В четверг, 15 марта, в американском городе Майами (штат Флорида) обвалился 950-тонный автомобильный мост, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека
Об этом сообщает Reuters.
Спасатели с собаками ищут выживших среди обломков бетонных плит. Полиция запретила СМИ использовать вертолеты, чтобы иметь возможность слышать крики о помощи.
Минимум 8 транспортных средств попали под обломки моста, по крайней мере, 10 человек госпитализированы.
По словам губернатора Флориды, компания, которая должна была инспектировать мост, не получила подтверждения квалификации от властей штата.
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