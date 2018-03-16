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Во Флориде обвалился мост, по меньшей мере 4 погибших


фото: REUTERS
В четверг, 15 марта, в американском городе Майами (штат Флорида) обвалился 950-тонный автомобильный мост, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека

Об этом сообщает Reuters.

Спасатели с собаками ищут выживших среди обломков бетонных плит. Полиция запретила СМИ использовать вертолеты, чтобы иметь возможность слышать крики о помощи.

Минимум 8 транспортных средств попали под обломки моста, по крайней мере, 10 человек госпитализированы.

По словам губернатора Флориды, компания, которая должна была инспектировать мост, не получила подтверждения квалификации от властей штата.

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