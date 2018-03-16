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В случае усиления непогоды 19 марта в Киеве объявят выходным

В случае значительного ухудшения погодных условий киевская городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В первую очередь такое ограничение коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Об этом решение будет сообщено отдельно.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник просит киевлян внимательно следить за сообщениями городской власти в ближайшие дни и придерживаться рекомендаций специалистов.

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