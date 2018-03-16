В случае усиления непогоды 19 марта в Киеве объявят выходным
16 марта, 2018, 18:47
В случае значительного ухудшения погодных условий киевская городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В первую очередь такое ограничение коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Об этом решение будет сообщено отдельно.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник просит киевлян внимательно следить за сообщениями городской власти в ближайшие дни и придерживаться рекомендаций специалистов.
- Напомним, в течение выходных в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия. В частности, ожидаются метели, снегопад, дожди и штормовой ветер.
- 16 марта с 7 часов вечера и до понедельника, 19 марта, вводится режим ограничения въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в Киев.
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